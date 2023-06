Reportages découverte du 10 juin 2023 - Les mordus des nouveaux animaux de compagnie

Les mordus des nouveaux animaux de compagnie - C’est une mode apparue dans les années 2000 et qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Les NAC, acronyme de Nouveaux Animaux de Compagnie, ont envahi le cœur des familles françaises. Exit les chats et chiens, bienvenu aux alpagas et aux tigres, en passant par les chiens-loups et les cochons ! Mais avoir un animal qui sort des sentiers battus, cela se mérite. Certains ont besoin d’une quantité de viande astronomique, d’autres de parcourir des dizaines de kilomètres chaque semaine ou bien de passer des heures pour faire en sorte que son cochon se comporte au final… un peu comme un toutou ! De drôles d’aventures, forcément pleines de rebondissements !