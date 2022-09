Reportages découverte du 10 septembre 2022 - Femmes et huissiers de justice

Femmes et huissiers de justice - Images : Neal Mc Ennis, Pierre Dehoorne et Charlotte NottemghemLes huissières sont aujourd’hui plus de 1 000 en France, soit un tiers de la profession. Un chiffre en constante augmentation depuis l’ouverture aux femmes en 1948. Sinistres, dettes, expulsions et même conflits de voisinage… Leur quotidien est parfois aussi mouvementé que celui de leurs confrères. Avec bien souvent des situations humaines délicates à gérer. Est-ce plus difficile d’exercer ce métier quand on est une femme ? Sont-elles plus humaines que leurs confrères masculins ?