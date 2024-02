Reportages découverte du 11 février 2024 - Les viagers

Les viagers - C’est une pratique à l’image encore sulfureuse qui concernerait moins d’1% des transactions immobilières. Longtemps jugé comme amoral ou à la rentabilité risquée, le viager semble pourtant séduire de plus en plus les Français. L’année dernière, près de 6000 d’entre eux ont franchi le pas. Très concentrées à l’origine autour de l’Ile de France et la région Paca, les ventes s’étendent désormais partout en France, et de nouvelles formules fleurissent. Face à l’inflation, ce rongeur de pouvoir d’achat, et à des retraites insuffisantes malgré une vie de labeur ou à des maisons de retraites à la réputation écornée, vendre son bien affecté d’une décote en échange d’un bouquet et d’une rente viagère est pour certains la seule solution pour pallier aux aléas de la vie et finir ses vieux jours chez soi. Coté acquéreurs, c’est la possibilité d’accéder à la propriété à des prix alléchants et de se constituer un patrimoine malgré un prix de l’immobilier toujours élevé et des taux de crédit en hausse. Mais le vrai changement est ailleurs. Les mentalités évoluent et le viager n’est plus une simple histoire de bons filons ou de pari sur la mort. Vendeurs, acheteurs, ou investisseurs solidaires, il est avant tout une histoire de rencontres, d’entraide intergénérationnelle. Une solution d’avenir, à condition que tous les intérêts convergent.