Reportages découverte du 11 mars 2023 - La beauté jusqu'au bout des ongles

La beauté jusqu'au bout des ongles - Avec un chiffre d'affaires annuel de 37,5 milliards d'euros, le secteur de la beauté ne connait pas la crise et attire de plus en plus de jeunes talents ! Des Français aux doigts de fée qui se lancent sur le marché avec une idée en tête : bouleverser les codes d'un secteur longtemps dominé par les grands groupes et redorer l'image de métiers parfois dévalorisés.