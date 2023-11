Reportages découverte du 11 novembre 2023 - La renaissance des bâtiments abandonnés

La renaissance des bâtiments abandonnés - La plupart des Français rêve d’avoir un logement à leur image. Une maison, un appartement, un loft… Mais certains d’entre eux ont des envies…beaucoup plus originales : réhabiliter selon ses envies un lieu chargé d’histoire et de souvenirs. Détourner un lieu public de sa fonction première pour en faire son chez soi, ou son nouveau métier… En deux mots redonner vie à des bâtiments, collèges, usines ou gares… abandonnés. Des projets souvent pharaoniques et qui réservent à coup sûr des grandes surprises. Durant plus d’un an, nous avons décidé de suivre ces amoureux du patrimoine dans leur projet insolite. Celui dans lequel ils mettent tout leur temps, leurs économies et surtout leurs rêves.