Reportages découverte du 11 septembre 2022 - Des profs pas comme les autres

Des profs pas comme les autres - Il y a en France près de 60 000 établissements scolaires (écoles, collèges ou lycées) et près de 900 000 enseignants. Et certains d’entre eux osent, innovent et se battent pour faire naitre des projets hors du commun. Le genre de profs qui vous marque pour la vie. Faire un court métrage avec des enfants du primaire, un spectacle de haut niveau dans un collège particulier, ou simplement enseigner dans les iles bretonnes à de toutes petites classes. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des enseignants et leurs élèves…entre la débrouille, les grandes joies et les nombreuses difficultés, à leur façon, ils réinventent une école où il est plus que jamais permis de rêver et de se réaliser.