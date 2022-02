Reportages découverte du 12 février 2022 - Les défis des reines de la pâtisserie

Images : François Chambe et Marine DejeanDepuis quelques années la pâtisserie française vit un nouvel âge d’or. Longtemps restée dans l’ombre des cuisiniers, les pâtissiers tiennent aujourd’hui leur revanche… Et ce, notamment grâce à des femmes audacieuses qui bouleversent les codes de la pâtisserie française traditionnelle. L’engouement est tel, qu’au-delà de ces nouveaux prodiges, amateurs et passionnés se mettent eux aussi à « pâtisser » quitte parfois à tout lâcher pour tenter de vivre de leur passion.