Reportages découverte du 12 juin 2022 - Les restaurants routiers en danger

Les restaurants routiers en danger - Images : Guillaume BarthélémyIls font un peu partie du patrimoine français. Reconnaissables à leur macaron rouge et bleu, à leur cuisine familiale et aux dizaines de semi-remorques garés devant… Depuis les années 1960, les restaurants font partie du décor des routes. Pourtant, depuis plusieurs années, ces lieux de vie et d'échanges disparaissent petit à petit. Victimes du développement des autoroutes et de leurs aires sans cesse plus grandes, mais aussi de l’arrivée des chauffeurs de l’Est qui n’ont pas tous les moyens de s’offrir «une petite cloche», les restaurants routiers n’ont jamais été aussi peu nombreux. Malgré tout, certains se battent pour qu’ils vivent. D’autres n’hésitent pas à rouvrir de vieux restaurants qui avaient fini par mettre la clé sous le paillasson. Qu’ils soient restaurateurs ou chauffeurs… Pendant plusieurs mois, une équipe de «Reportages découverte» a suivi ces addicts des restaurants routiers et de leur ambiance à nulle autre pareille.