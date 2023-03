Reportages découverte du 12 mars 2023 - Docteur Godard - l’homme qui voulait tout quitter / Episode 2 : le puzzle

C'est l'un des faits divers les plus mystérieux de ces trente dernières années. En septembre 1999, un médecin de Caen disparait en mer avec ses enfants. Des traces de sang de son épouse sont découvertes à leur domicile. La disparition du docteur Yves Godard va faire la une de l'actualité pendant de nombreuses années. Où est-il ? A-t-il tué sa femme, a-t-il assassiné ses propres enfants ? Pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé le voilier ? La version communément admise est que le docteur Godard a disparu en mer et tué femme et enfants. Après quinze an d'errements, la justice renonce à résoudre cette énigme, aucune vérité officielle ne se fait jour. Mais s'agit-il vraiment d'un simple drame familial, ou bien peut-on relier cette énigme judiciaire à un autre crime impinu, l'assassinat du leader d'un sulfureux syndicat poujadiste et affairiste, le CDCA, à Montpellier, en 2001.S'appuyant sur le livre d'Eric Lemasson "L'assassinat du docteur Godard", la série éclaire cette affaire d'un jour nouveau, à l'aide de témoignages forts et inédits de proches de la famille disparue ou d'enquêteurs ayant consacré de nombreuses années d'investigation à cette énigme. L'histoire démarre en Normandie, s'installe en Bretagne, se déploie dans le Languedoc. Elle se plonge à l'étranger, ses ramifications vertigineuses nous emmenant jusqu'au Brésil en passant par l'île Hébrides et au Nord de l'Ecosse.