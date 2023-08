Reportages découverte du 13 août 2023 - Délits routiers, quand passe la justice

Délits routiers, quand passe la justice - Au tribunal de Nîmes, les délits routiers représentent plus de la moitié des dossiers traités. Parmi eux, il y a les conducteurs qui, un jour, commettent une grosse infraction. Et puis il y a les autres, les multi-récidivistes. En France, la route tue 3 500 personnes, chaque année. Dans trois cas sur quatre, l’alcool s’invite au volant, provoquant des drames. Aucune affaire de délinquance routière ne ressemble à une autre. Mais toutes ont un point en commun : une fraction de seconde suffit à changer une vie. Juge et procureurs doivent trouver la juste peine. Comment juger ces hommes et ces femmes ? Comment être sûr qu’ils ne recommenceront pas ? Pendant plusieurs mois, nous avons pu poser nos caméras dans les salles d’audiences et saisir l’intimité de cette justice qui nous concerne tous.