Reportages découverte du 13 août 2023 - Le business de la pièce d'occasion fait parfois le larron

Le business de la pièce d'occasion fait parfois le larron - En 2020 en France, il s’est vendu trois fois plus de voitures d’occasion que de voitures neuves. Des voitures qu’il faut entretenir. Crise sanitaire et économique oblige, tout est bon pour faire baisser la facture chez son garagiste. Pendant plusieurs mois, nous avons mis les mains dans le cambouis. Enquête, surprises et découvertes : bienvenue dans l’univers de la pièce d’occasion.