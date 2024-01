Reportages découverte du 13 janvier 2024 - C'est le cuir qu'ils préfèrent

C'est le cuir qu'ils préfèrent - En France, ils sont 133 000 à travailler le cuir : tannerie, sellerie, maroquinerie, chaussures, design etc... dans près de 13 000 entreprises sur tout le territoire. Un secteur qui recrute en masse. Car les hommes et les femmes de la filière cuir constituent un véritable patrimoine humain reconnu à travers le monde. L’industrie française du cuir est l’une des plus réputées de la planète. Un secteur indissociable de la transmission et des savoir-faire. Qui sont ceux qui ont la passion du cuir chevillée au corps ? Comment se transmetelle? Depuis quelques années, des cuirs d’un nouveau type apparaissent, et avec eux une nouvelle génération de maroquiniers ou designers. Qui sont ceux qui tentent de réinventer le cuir ?