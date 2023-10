Reportages découverte du 14 octobre 2023 - Vivre de sa passion : rêve et réalité

Vivre de sa passion : rêve et réalité - Pandémie, baisse du pouvoir d’achat ou changement climatique, aujourd’hui de plus en plus de Français sont prêts à tout plaquer pour changer de vie et réaliser leur rêve. Jeunes ou moins jeunes, ils décident brutalement de renoncer à la carrière qui s’offre à eux pour prendre des risques, donner du sens à leur vie, vivre leur passion. Une gendarme qui devient chanteuse ; un ingénieur dans l’industrie pharmaceutique qui monte un club de plongé aux Antilles ou une professeure d’anglais qui se reconvertit en éleveuse d’alpagas... Pendant près d’un an, nous avons suivi des Françaises et des Français qui franchissent le cap !