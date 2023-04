Reportages découverte du 15 avril 2023 - Les enfants du marais

Les enfants du marais - Images : Nicolas Bellemon, Pierre TaillezDe la Camargue au Mont-Saint-Michel, des salines de Bretagne à la baie de Somme, la France compte de nombreux marais préservés. Des espaces naturels à mi-chemin entre terre et eau, qui abritent une faune et une flore exceptionnelles. Des territoires humides souvent difficiles d'accès, au climat et aux conditions de vie parfois rudes, mais qui séduisent des hommes et des femmes. Certains tentent de s'y faire une place, d’autres de perpétuer le savoir-faire de leurs aïeux.