Reportages découverte du 15 janvier 2023 - Familles recomposées, pas toujours facile

Familles recomposées, pas toujours facile - En France, un enfant sur dix vit au sein d’une famille recomposée. Dans ces familles, les relations, l’éducation des enfants, le mode de vie, les projets, tout est à construire ou reconstruire. Beaux-parents, enfants, « demi » frères et sœurs… Chacun cherche sa place et la cohabitation n’est pas toujours simple. Dans ce reportage, trois familles recomposées s’apprêtent à vivre un changement majeur qui les divisera où les rapprochera : l’arrivée d’un bébé, un mariage et des premières vacances ensemble… Pendant près d’un an, nous avons suivi leur quotidien.