Reportages découverte du 15 octobre 2023 - Ados : les toutes premières fois

Ados : les toutes premières fois - Ils sont dans la fleur de l’adolescence et veulent vivre passionnément les opportunités qui s’offrent à eux ! Pour la première fois de leur vie, cinq jeunes vont vivre une expérience hors du commun qui changera peut-être le cours de leur vie et les mènera sur la voie de l’émancipation. Premier voyage seul à l’étranger, première grande scène, premier job d’été ou premier grand concours d’inventeurs, ils attendent beaucoup de ces premières fois et savent qu’après ça, ils ne seront plus tout à fait les mêmes…