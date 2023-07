Reportages découverte du 16 juillet 2023 - Jamais sans mes voisins

Jamais sans mes voisins - Un Français sur six est bénévole dans une association ! On parle souvent des "grandes" associations caritatives, celles qui sont médiatisées et ont pignon sur rue. Pourtant ce sont près de 12 millions de bénévoles qui œuvrent chaque année pour les autres. Souvent dans l’anonymat et la discrétion. Mais qui sont ces héros et ces héroïnes dont on parle si peu ? Ceux qui s’efforcent de relever leurs manches dans leur quartier, leur ville, leur village pour venir en aide aux autres avec comme seule arme, le système D. Pendant plusieurs mois, une équipe de "Reportages découverte" est allée à la rencontre de personnes qui aident leurs voisins…et qui arrivent parfois à soulever des montagnes.