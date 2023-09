Reportages découverte du 16 septembre 2023 - Dites-le avec des fleurs

Dites-le avec des fleurs - Le plaisir de les cultiver, de les sentir, de les offrir... Les Français et les fleurs, c’est une longue et belle histoire d’amour. Mais pour Laure-Bénédicte, Céline, Sophie et Jeannine, c’est devenu bien plus qu’une simple passion. Ces quatre femmes vivent avec et pour les fleurs au point d'y consacrer toute leur énergie. Pendant plusieurs mois nous avons suivi ces françaises qui ont décidé de faire de leur passion un métier, quitte à changer de vie.