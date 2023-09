Reportages découverte du 16 septembre 2023 - Fans de Nac

Fans de Nac - Hamsters, cochons nains, iguanes ou encore pythons. Les nouveaux animaux de compagnie, aussi appelés «NAC», font de plus en plus d’adeptes. Loin de détrôner les classiques chats et chiens, ils représentent tout de même 10% des animaux adoptés en France, soit une population estimée à environ cinq millions d’individus. Mais prendre soin de ces bêtes aussi originales qu’encombrantes n’est pas une mince affaire et la détention de certaines espèces pose de nombreux défis… Pendant plusieurs mois, une équipe de «Reportages découverte» a mené l’enquête.