Reportages découverte du 19 mars 2022 - Mes premiers pas en France

Images : Pierre Tailliez, Charles Maumy et Olivier AzpitartePays de la bonne chère et d’un certain savoir vivre, havre de paix ou terre de liberté... La France fait rêver certains étrangers qui ont l’envie de s’y installer. Mais venir chez nous en touriste est une chose. Y affronter le quotidien en est une autre. Pendant près d’un an, nous avons suivi trois familles venues du Mexique, du Japon et des Etats-Unis, bien déterminées à recommencer leur vie dans notre pays malgré les lourdeurs administratives, la barrière de la langue ou même des «toilettes trop petites».