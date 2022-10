Reportages découverte du 2 octobre 2022 - Mandat de dépôt

Mandat de dépôt - En France, les comparutions immédiates sont de plus en plus nombreuses. Une procédure généralement utilisée lorsque le procureur souhaite répondre rapidement à un acte délictuel. Au tribunal judiciaire de Nancy, 517 affaires sont jugées chaque année en comparutions immédiates. Mais pour réduire les délais de jugement, le parquet renvoie de plus en plus souvent devant cette juridiction des affaires un peu complexes comme des dossiers de stupéfiants où les prévenus encourent jusqu’à 10 ans de prison ferme. Immersion dans la justice du quotidien…