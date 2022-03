Reportages découverte du 20 mars 2022 - La danse dans la peau

Images : Vincent Ferreira, Florian Yven, Florianne Amblard, Gregory Scié, Rousslan Dion et Olivier Paulin On a coutume de dire que «La danse rend la vie plus légère». En tout cas, 6 Français sur 10 aimeraient qu’elle soit enseignée dès l’école. Pour ceux que nous avons suivi, la danse est bien plus qu’une discipline ou un amusement… c’est un art de vivre. Amateurs ou futurs professionnels, ils sont prêts à tous les sacrifices pour danser. Organisation d’une grande soirée rock à la campagne, participation à des bals de danses historiques grandioses ou à des concours de tango, des castings de comédies musicales…entre déceptions et grandes joies, justaucorps et crinolines, nous avons suivi ces « fous de danse » pendant près d’un an dans leurs aventures surprenantes.