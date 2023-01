Reportages découverte du 22 janvier 2023 - • Disparues de l'Yonne, autopsie d'un scandale - épisode 3 : Piège pour un tueur en série

• Disparues de l'Yonne, autopsie d'un scandale - épisode 3 : Piège pour un tueur en série - Troisième volet et épilogue de la série sur les Disparues de l'Yonne.Emile Louis, le chauffeur de bus, a échappé à la justice en 1984. L'enquête est repartie en 1997, mais Emile Louis se sent intouchable. Les meurtres des disparues de l'Yonne dont il est soupçonné remontent à environ 25 ans. A l'époque, le Code pénal prévoit qu'ils sont prescrits au bout de 10 ans.Même lorsque sur les indications d'Emile Louis, les enquêteurs déterrent les cadavres de deux disparues, en droit, le tueur en série ne peut plus être poursuivi.Les différents acteurs de cette affaire nous expliquent comment la justice va réussir à se sortir de cette impasse, au terme d'une partie de bras de fer judiciaire historique.