Reportages découverte du 23 avril 2022 - Faites la fête !

Images : Christophe Maizou et Raphaël de VellisMariages, soirées événementielles, diners de gala, conventions d’entreprises, plus de 300 000 personnes en France travaillent dans l’organisation de fêtes et d’évènements ! De la sélection des lieux au choix des traiteurs, de la mise en lumière à la décoration, ils sont les chefs d’orchestre de nos soirées d’exception. Et certains n’hésitent pas à relever des défis toujours plus fous. Organiser un mariage sur une plage en Normandie, implanter un cabaret dans un atelier de fond de cour, transformer pour un soir un cirque en restaurant gastronomique ou créer un diner de gala dans une ancienne base sous-marine, ces rois de la fête ne vont rien lâcher pour faire de ces événements des moments inoubliables.