Reportages découverte du 23 juillet 2023 - Des petits coins de paradis

Des petits coins de paradis - On a tous un petit endroit secret, un lieu où l’on se sent bien, souvent loin de tout. Une cabane isolée où se retrouver, une maison dans un pays paradisiaque pour oublier ses soucis, s’isoler, une plage cachée pour se ressourcer... Au bout du monde ou tout près de chez soi, à chacun son paradis ! Nous sommes allés à la rencontre de Français qui ont accepté de partager, avec nous, leurs petits coins secrets et le bonheur qu’ils y cultivent.