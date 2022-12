Reportages découverte du 24 décembre 2022 - Jouets : le rush

Jouets : le rush - Ouvrir les cadeaux de Noël sous le sapin... Pour les enfants, c'est un moment magique et éphémère. Mais pour les professionnels que nous avons suivis, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail ! L'année dernière, plus de 3,7 milliards d'euros de jouets se sont vendus dans l'Hexagone, dont plus de la moitié entre octobre et décembre. Un record après la crise sanitaire... "Reportages Découverte" vous emmène dans les coulisses des enseignes spécialisées, des grandes marques du jouet ou encore des douanes, avec les petites mains du père Noël...