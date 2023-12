Reportages découverte du 24 décembre 2023 - Repas de Fêtes : Concours d’exception pour mets d’exception

Repas de Fêtes : Concours d’exception pour mets d’exception - Foie gras, saumon, truffe, fruits de mer ou pâté en croûte, la composition du repas de noël taraude souvent les esprits. Pour de nombreuses familles, ces fêtes sont, à bien des égards, l‘occasion de sortir de l’ordinaire et convier sur les tables, l’exceptionnel et le raffinement. Les plats de Noël sont devenus tellement importants que beaucoup ont leur concours. Pendant plusieurs mois nous avons suivi trois hommes et une femme qui ont choisi de se mesurer lors de concours culinaires d’exception.