Reportages découverte du 24 juin 2023 - Les défis des MOF

Les défis des MOF - MOF, Meilleur ouvrier de France : Un titre qui symbolise l’excellence à la française. Organisé tous les trois ou quatre ans selon les métiers, cet examen national n’a pas son équivalent dans le monde. Il exige un engagement de chaque instant pour celles et ceux qui se lancent dans cette aventure. Décrocher de la cocarde de MOF représente des semaines, des mois de travail, de préparation, souvent en plus de son travail habituel. C’est aussi pour la plupart des candidats, un sacrifice de la vie de famille. Mais pour ceux qui obtiennent le fameux sésame c’est une nouvelle vie qui commence et l’assurance d’une renommée mondiale. Pendant un an, nous avons suivi quatre candidats qui tentent pour la première fois de passer le prestigieux concours.