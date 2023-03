Reportages découverte du 25 mars 2023 - Gastronomie : Français et champions du Monde

Gastronomie : Français et champions du Monde - Les concours de cuisine ne sont plus l’apanage des grands chefs. Aujourd'hui quasiment tous les métiers ont leurs championnats mondiaux. Nous avons suivi des artisans habitués à travailler dans l'ombre qui vont aller se battre parfois jusqu'à l'autre bout du monde pour révéler leur talent et hisser la France en haut du podium. Pour remporter ces titres tant convoités, ils vont travailler sans relâche pendant des mois pour atteindre l'excellence.