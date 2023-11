Reportages découverte du 25 novembre 2023 - Charcutiers : l’art du cochon

Charcutiers : l’art du cochon - La France et la charcuterie, c’est une longue histoire d’amour. Dans notre pays, on consomme le cochon sous toutes ses formes, depuis des millénaires. Jambons, saucissons, et terrines en tous genres font partie intégrante de notre patrimoine culinaire. Mais depuis une dizaine d’années les habitudes de consommation ont évolué. On consomme moins mais mieux. On se préoccupe par exemple davantage du bien-être animal. Pendant près d’un an une équipe de «Reportages découverte» est partie à la rencontre de ces Français qui veulent, malgré tout, se réinventer et perpétuer cette tradition bien française.