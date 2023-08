Reportages découverte du 26 août 2023 - Roissy côté coulisses

Roissy côté coulisses - C’est une ville dans la ville, l’un des dix plus grands aéroports du monde : 32 km2 (aussi grand que la ville de Lille), 200 000 passagers par jour et un avion qui décolle ou atterrit chaque minute. Et pour faire fonctionner ce mastodonte, 90000 employés. Pendant plusieurs mois, une équipe de "Reportages découverte" a pu suivre les coulisses de cet aéroport hors norme dont la priorité numéro un reste la sécurité.