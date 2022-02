Reportages découverte du 26 février 2022 - Les experts du " fait maison "

Images : David Baucaire, Christophe Busche, Ludovic Demouy, Mathias Denizo, Neal MC Ennis et Antoine Schmidt Aujourd’hui, plus de 11 millions de Français se sont convertis à la tendance du « fait-maison ». Par souci écologique ou économique, parce que c’est aussi ludique et très gratifiant de concevoir soi-même sa décoration, ses cosmétiques ou encore ses vêtements. Pendant un an, nous avons suivi cinq petits malins qui ont tous trouvé la recette pour bouleverser leur destin, grâce à leurs mains ! Mais aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer qu’un simple passe-temps allait changer leur vie.