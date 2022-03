Reportages découverte du 26 mars 2022 - La vente à domicile fait un carton

Images : Manuel LaigreC’est un secteur qui ne connaît pas la crise. Aujourd’hui plus de 700 000 Français travaillent dans la vente à domicile. Un Français sur cinq achèterait à domicile au moins une fois par an ! Les célèbres réunions Tupperware nées dans les années 50 se diversifient : produits de beauté, lingerie, décorations d’intérieur ou ustensiles de cuisine s’invitent désormais dans nos salons. Pendant plusieurs mois nous avons suivi les stars de la vente à domicile, celles qui visent la place de meilleure vendeuse de France, mais aussi les débutantes qui se lancent avec plus ou moins de réussite.