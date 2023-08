Reportages découverte du 27 août 2023 - Trottinettes, vélos, voitures : la guerre est déclarée

Trottinettes, vélos, voitures : la guerre est déclarée - Conduire en ville n’a jamais été une partie de plaisir mais depuis quelques années c’est carrément un cauchemar pour beaucoup. Transition écologique oblige, dans les agglomérations Françaises, les voitures doivent céder la place aux «mobilités douces» : trottinettes, skate-boards, mono-roues… Et surtout vélos ! En Ile-de-France par exemple, leur nombre a été multiplié par quatre en dix ans. Mais si les moyens de locomotion se multiplient, la rue ne s’agrandit pas. Elle se partage, au prix de tensions inouïes. Insultes, bousculades et parfois violences physiques, sont devenues monnaie courante. Pendant plusieurs mois, notre journaliste a enfourché son vélo et vécu le quotidien, parfois très violent, des usagers de la route à Paris, Lyon ou Marseille.