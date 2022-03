Reportages découverte du 27 mars 2022 - Pour l'amour du pain

Images : Stéphane FerracciElle est longiligne, pèse 250 grammes et fait craquer tout le monde : la baguette. Entre les Français et le pain, c'est une éternelle histoire d'amour. 92% des Français affirment même qu'ils ont besoin de pain tous les jours. Certains d’entre eux ont même décidé d'y consacrer leur vie. Apprentis, fous de concours, ambulant ou paysan avant tout… Pendant plus d’un an, nous avons suivi ces boulangers hors du commun.