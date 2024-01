Reportages découverte du 28 janvier 2024 - Double vie professionnelle

Double vie professionnelle - Choisir un seul et même métier à la sortie de ses études ? Pour de plus en plus de Français, il n’en ait pas question. Ils sont ainsi près de 4,5 millions dans l’hexagone à cumuler au moins deux activités. Pas seulement pour des raisons financières mais surtout par choix, épanouissement personnel et par passion. Mais est-ce vraiment possible de poursuivre deux voies sans en sacrifier une ? Comment réussir à garder l’équilibre et poursuivre ses rêves avec un emploi du temps plus que surchargé ?