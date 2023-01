Reportages découverte du 29 janvier 2023 - Artisans, trouver un repreneur : un défi

Artisans, trouver un repreneur : un défi - C'est l'une des plus grandes richesses de la France, le terreau de nombreux savoir-faire : l'artisanat. Des métiers de passion qui rayonnent bien au-delà de nos frontières. Pourtant le secteur se retrouve face à une crise majeure : aujourd'hui 75% des artisans ne trouvent pas repreneurs. Pour les "cédants", ceux qui veulent vendre leur boucherie, leur cordonnerie ou leur moulin, une course contre la montre s'engage afin que leur entreprise et leur savoir-faire ne disparaissent pas avec eux. Pendant près d'un an nous avons suivi des artisans qui se battent pour trouver des repreneurs.