Reportages découverte du 3 décembre 2022 - Arrêt buffet

Arrêt buffet - Ils ne sont plus qu'une dizaine d'indépendants en France. Issus d'une tradition séculaire, typiquement française, les buffets de gare ont quasiment tous disparu dans les années 1970 et 1980 avec l'arrivée de la restauration rapide. Mais depuis quelques années, la tendance semble s’inverser et grâce au combat acharné de quelques passionnés, les buffets de gare reviennent à la mode. Pendant plus d’un an, nous avons suivi des chefs qui font tout pour faire revivre ces établissements traditionnels.