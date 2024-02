Reportages découverte du 3 février 2024 - Episode 39

Episode 39 - Dans la plupart des villes et villages de France, trônent des petits établissements tenus de générations en générations par des passionnés qui tentent d’offrir à leur clientèle un service à taille humaine. Ces hôtels parfois poussiéreux, un peu désuets sont encore largement plébiscités par la clientèle mais peinent, pourtant, à trouver leur place sur un marché de plus en plus concurrentiel.Augmentation des charges, personnel difficile à recruter, concurrence des grandes enseignes, sites de référencement, location d’appartements chez les particuliers.... Le quotidien de ces petits hôtels est de plus en plus difficile... Leurs gérants doivent se battre pour ne pas mettre la clef́ sous la porte et continuer à exister. Pour cela, ils doivent faire preuve d’imagination, déployer beaucoup d’énergie, être touche à tout...tout en gardant le sourire et le sens de l’accueil !