Reportages découverte du 30 juillet 2022 - Bretagne : cap sur les îles

Bretagne : cap sur les îles - Images : Tony Casabianca et Julien Nativel La Bretagne compte 2 500 kilomètres de littoral émaillé de dizaines d’îlots, d’îles et d’archipels. Bréhat, Ouessant, Molène, Groix, Belle-Île… Des cailloux de carte postale, battus par les flots et les vents, qui attirent d’irréductibles passionnés. Nous avons suivi le parcours de quatre Bretons prêts à braver les contraintes de l’insularité pour vivre à l’année sur ces confettis aux allures de bouts du monde, contre vents et marées…