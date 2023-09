Reportages découverte du 30 septembre 2023 - Boulangères : les nouvelles amies du pain

Boulangères : les nouvelles amies du pain - C’est seulement en 2021 que le Larousse a fait évoluer sa définition du mot “boulangère”. Désormais, elle peut être celle “qui fabrique le pain”, et non plus la “femme du boulanger”, longtemps cantonnée à la boutique. Sacs de farine moins lourds, mécanisation, meilleure répartition des tâches au sein du couple... Depuis quelques années, une petite révolution est en marche : n’en déplaise à Marcel Pagnol, le pain n’est plus seulement une affaire d’hommes. Et les femmes que nous avons suivies ne manquent ni de détermination ni d’idées pour révolutionner la boulangerie.