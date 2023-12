Reportages découverte du 31 décembre 2023 - Crazy girls : du rêve à la réalité

Crazy girls : du rêve à la réalité - Depuis plus de 70 ans, les spectacles du Crazy Horse sont une institution des soirées parisiennes. Au cœur de ces spectacles, le secret du cabaret : sa légendaire troupe des « Crazy Girls ». 60 danseuses à la plastique parfaite mais qui doivent travailler dur. Et cette année, Andrée Deissenberg, la directrice, a un besoin urgent de nouveaux talents. Elle doit absolument embaucher 15 nouvelles danseuses pour pallier des départs. Or, trouver la perle rare répondant aux critères exigeants du Crazy, nécessite du temps et de la persévérance. Après une très grande journée d’audition à Paris, la directrice commencera un tour du monde pour trouver de nouvelles recrues. Nous la suivrons lors de sa 1ère étape à New York. Celles qui ont réussi les auditions devront ensuite suivre une formation ultra-exigeante. Entre répétitions effrénées et apprentissage des codes du cabaret, nous suivrons l’évolution de ces diamants bruts qui n’attendent qu’à faire leurs premiers pas sur scène. Une plongée exceptionnelle dans les coulisses d’un des plus célèbres cabarets du monde.