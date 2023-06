Reportages découverte du 4 juin 2023 - Nouveaux nomades : la liberté au bout du chemin

Nouveaux nomades : la liberté au bout du chemin - Chaque année, plusieurs milliers de Françaises et de Français larguent les amarres et partent en périple pendant plusieurs semaines ou mois. Et certains vont plus loin… ils partent sans date de retour pour voguer, rouler selon leurs envies, sans ancrage. Ils quittent tout, travail, maison pour vivre l’aventure. Mais comment trouvent-ils les ressources pour quitter une vie bien installée ? Qu’implique cette nouvelle existence caractérisée par l’inconnu ? Pendant plusieurs mois, nous avons suivi 3 familles qui partent vivre une aventure… à durée indéterminée.