Reportages découverte du 5 novembre 2023 - Les as de la déco

Les as de la déco - Ils sont artisans, compagnons, chefs décorateurs de cinéma, décorateurs d’intérieur, scénographes… On les dit un peu magiciens, car ils dessinent et inventent de nouveaux lieux, recréent des décors d’époque, et restaurent des lieux d’exception. Pierre de taille ou feuille de bois, leurs projets nécessitent surtout des mécanismes ingénieux et beaucoup de créativité. Nous avons suivi pendant un an et demi quatre décorateurs d’exception entre Paris, Milan, Londres et le Puy du fou.