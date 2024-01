Reportages découverte du 6 janvier 2024 - Trafic d’animaux, pollution… le quotidien des flics de l’environnement

Trafic d’animaux, pollution… le quotidien des flics de l’environnement - « Notre maison brûle », 20 ans après la célèbre phrase prononcée par Jacques Chirac, les Français sont bien décidés « à ne plus regarder ailleurs. » La défense de l’environnement est devenue leur première préoccupation. Il faut dire que la nature n’a jamais été autant attaquée. Pollution industrielle, décharges sauvages, trafic d’animaux en voie de disparition… La police de l’environnement a désormais affaire à des réseaux très organisés. Et elle a dû adapter ses moyens et ses méthodes. Pour remonter aux auteurs, les forces de l’ordre et les citoyens se mobilisent et ont recours aux mêmes méthodes que dans les enquêtes criminelles ou les opérations anti-drogue ! De la Rochelle à l’Ile de France, en passant par la Guyane, nous avons suivi le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui se démènent jour et nuit pour préserver notre planète.