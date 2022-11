Reportages découverte du 6 novembre 2022 - Je sauve mon entreprise

Je sauve mon entreprise - Un reportage de Céline CrespyImages : Arnaud Faura, Fabrice Launay et Vincent FerreiraMontage : Olivier LeplantLes productions du momentChaque année en France, près de 50 000 entreprises connaissent des difficultés financières. Quand l’issue fatale approche, les patrons se font souvent discrets. Démunis, hantés par un sentiment de culpabilité, honteux face à cet échec, rares sont ceux qui acceptent, en pareille circonstance, qu’une caméra entre dans l’entreprise. Pourtant, nombre d’entre eux se battent jusqu’au dernier jour pour sauver ce qui peut encore l’être. Pendant près d’une année, une équipe de Reportages découverte a pu suivre trois entreprises dans la tourmente et trois patrons qui font tout pour y croire encore et se lancent dans des projets de sauvetage étonnants.