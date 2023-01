Reportages découverte du 8 janvier 2023 - • Disparues de l'Yonne, autopsie d'un scandale - épisode 1 : Les oubliées de la Ddass

• Disparues de l'Yonne, autopsie d'un scandale - épisode 1 : Les oubliées de la Ddass - On l'appelle "L'affaire des disparues de l'Yonne" ou "L'affaire Emile Louis". C'est l'une des plus grandes affaires judiciaires que la France ait connues. Une saga avec de multiples rebondissements à laquelle "Reportages découverte" consacre trois épisodes. Grace à des interviews exclusives, des archives et des reconstitutions, nos équipes ont pu reconstituer ce fait divers hors du commun et en relever de nombreuses zones d'ombres.