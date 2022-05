Reportages découverte du 8 mai 2022 - Fous de toits

Fous de toits - Images : Cédric Corre et Mathias DenizoC’est leur passion et pour certains c’est devenu une raison de vivre : les toits. Ils sont ramoneur, apiculteur, toiturophile-photographe ou encore agent de voyage et pour eux, accéder à des vues rares, jouer les funambules, investir les toits est un privilège dont ils ne peuvent se passer. Pour mieux comprendre cet amour pour les toits et découvrir les moments inégalables que l’on peut y passer, une équipe de Reportages découverte a suivi quatre amoureux des toits en France, mais aussi à Dubaï.