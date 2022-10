Reportages découverte du 8 octobre 2022 - Les défis des agriculteurs

Les défis des agriculteurs - Un reportage deStéphane Sanchez et Bertrand BoyerImages : Cyril Havoudjian, Tony Casabianca et Charles MaumyMontage : Anne-Julie Toullec, Antonin BernardProduction : Elephant AdventuresEn France, 20% des agriculteurs déclarent un revenu nul, voire déficitaire. Le revenu moyen est de seulement 1 390 euros mensuels. Et depuis 60 ans, l’agriculture française a perdu 80% de ses exploitations. Alors comment mieux vivre de la terre et de son métier ?Pendant un an, nous avons suivi des agriculteurs qui se battent pour trouver des solutions.