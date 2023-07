Reportages découverte du 9 juillet 2023 - Les arnaques de l'été

Les arnaques de l'été - Pour beaucoup de Français, l’été est peut-être la seule période de l’année où ils font un peu moins attention aux dépenses. Maisons de vacances, restaurants, loisirs ou achats de souvenirs : en juillet-août, une famille consacre en moyenne plus de 2 000 euros à ses vacances. Une manne financière de plus de 30 milliards d’euros qui fait vivre de nombreux professionnels mais dont profite aussi quelques commerçants ou individus peu scrupuleux. Arnaques aux fausses locations, articles de plages dangereux, produits soi-disant « du terroir » à l’origine douteuse, ou problèmes d’hygiène dans les restaurants : sous le soleil, les pièges ne manquent pas et sont souvent difficiles à détecter pour les touristes. Une équipe de «Reportages découverte» a suivi des femmes et des hommes qui, durant tout l’été, traquent les petites comme les grandes tromperies. Inspecteurs de la répression des fraudes, policiers, juristes, se battent contre ces arnaques qui peuvent rapidement transformer vos vacances en cauchemar.